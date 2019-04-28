Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что игроки не нуждались в дополнительном настрое.

– Конечно, готовить команду легче после побед. Любому тренеру так. После положительных эмоций восстанавливаешься быстрее, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер".

– Какие задачи на последние пять туров?

– Мы идем от игры к игре. Как бы банально это не звучало. У нас серьезный матч, на который мы серьезно настраиваемся. Три очка, за которые мы будем сражаться и стараться добыть.

– Готовы к тому, что сопернику отступать некуда?

– А у нас что, комфортная ситуация что ли? Мы так же настраиваемся. И так в чемпионате игр не много. Еще надо уговаривать футболистов настраиваться перед матчем? Зачем тогда заниматься этим делом.