Наумов рассказал, чего ждет от игры «Локомотива» в следующем сезоне

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, чего ждет от игры московского клуба в следующем сезоне.

«Состав в целом располагает футболистами под такой стиль игры. Уже есть Пиняев, Глушенков, придет Салтыков. Если «Локомотив» окончательно перейдет на игру с маленькими и юркими нападающими, то уверен, что Салтыков впишется в игру железнодорожников и команда станет еще сильнее», — цитирует Наумова Legalbet.