Защитник Дркушич высказался о своем будущем в «Сочи»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич в разговоре с «СЭ» прокомментировал свое будущее.

— У «Сочи» остались теоретические шансы на сохранение места в чемпионате России. Готовы ли вы спуститься на лигу ниже и помочь клубу вернуться в РПЛ?

— У меня контракт до 2025 года. Если не будет других опций, я готов помочь клубу, — сказал Дркушич «СЭ».

«Сочи» после 27 туров набрал 20 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от 14-й строчки, на которой располагается «Балтика», составляет 6 баллов. При этом калининградцы свой матч 27-го тура проведут в понедельник, 6 мая, в Екатеринбурге с «Уралом». Начало встречи в 15.45 мск.