Экс-игрок «Рубина» поделился ожиданиями от предстоящего матча казанской команды с ЦСКА

Бывший футболист и экс-капитан «Рубина» Андрей Федоров рассказал, чего ждет от матча казанской команды с ЦСКА в 27-м туре РПЛ. Встреча клубов состоится сегодня, 6 мая.

«Мне кажется, ход игры будет предсказуемым. «Рубин» будет играть от обороны. Это та тактика, которая приносит команде результат, менять ее, скорее всего, не станут. Что касается ЦСКА, тут сложно сказать. Почему? Сложно угадать состав, у них то и дело травмы, но ЦСКА будет больше в атаке, а «Рубин» больше в обороне», — цитирует Федорова Metaratings.ru.

«Рубин» после 26 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице с 37 очками. ЦСКА идет строчкой выше с 38 баллами.