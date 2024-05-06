Черчесов назвал самых талантливых футболистов, с которыми он работал

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал имена самых талантливых футболистов, с которыми ему довелось поработать.

«Я бы сказал так: Вальбуэна в «Динамо». Потому что он дал мне по-другому взглянуть на работу. Когда у тебя такой игрок появляется, то ты должен иначе на футбол посмотреть. Если ты останешься там же, то значит, его качества нивелируются.

Из российских футболистов… Юра Жирков, допустим. Он футбольный человек. На любой позиции играл одинаково.

Головин? Можно какие-то параллели с Вальбуэна провести», — сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош». Под руководством российского специалиста венгерский клуб стал двукратным чемпионом страны и обладателем национального Кубка.