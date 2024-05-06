Колыванов считает, что Тюкавин будет играть в «Динамо» до чемпионства команды

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов рассказал, что думает о будущем нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

— Он только переподписал контракт с «Динамо», откуда я могу знать? Думаю, еще пару лет в «Динамо» поиграет, пока они чемпионами не станут.

— А если в этом сезоне станут?

— Ну, значит, уедет на следующий год, — цитирует Колыванова Metaratings.ru.