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Сегодня, 14:23

Агент Кравцова заявил, что игрок «Сочи» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры

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Андрей Талаев, агент опорного полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем своего клиента.

«Пока у «Сочи» есть малейший шанс сохранить прописку в РПЛ, никаких вариантов Кирилл не будет рассматривать. Уверен, команда будет биться до последнего. Сейчас Кирилл один из лидеров «Сочи», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Кравцов сыграл в 23 матчах, в которых ему удалось забить два гола. Действующий контракт 21-летнего хавбека с южанами рассчитан до лета 2026 года.

После 27 туров чемпионата России «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 20 очками. В следующем матче подопечные Роберта Морено примут «Пари НН» 12 мая.

Источник: «РБ Спорт»
Кирилл Кравцов
ФК Сочи
Роберт Морено
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
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 - : -
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Максим Глушенков

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