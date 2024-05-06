«Урал» — «Балтика»: стартовые составы на матч 27-го тура

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Балтики» на матч 27-го тура РПЛ.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Андраде, Луна, Маляров, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес.

Встреча пройдет 6 мая на «Екатеринбург Арене» и начнется в 15.45 по московскому времени.