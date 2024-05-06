Игроки ЦСКА Мендес и Давила вошли в расширенную заявку сборной Чили на Кубок Америки-2024

Футболисты московского ЦСКА Виктор Давила и Виктор Мендес вошли в расширенный состав сборной Чили на Кубок Америки-2024, сообщает пресс-служба южноамериканской команды в социальных сетях.

В предстоящем континентальном турнире сборная Чили сыграет в одном квартете с Перу, Аргентиной и Канадой.

В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний Мендес сыграл 22 матча за армейцев, в которых забил 1 гол. В активе 26-летнего Давилы 19 сыгранных встреч в чемпионате России и 3+4 по системе «гол+пас».

Кубок Америки-2024 состоится в США с 20 июня по 14 июля.