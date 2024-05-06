В «Оренбурге» пока не обсуждали продление контракта с Деограсией

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по новому соглашению с главным тренером Давидом Деограсией.

«Мы не говорили с Деограсией о продлении контракта. На данный момент мы не обсуждали будущее ни с одним человеком из команды, так как не знаем, какое оно у клуба», — сказал Андреев «СЭ».

Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. После 27-го тура команда занимает промежуточное 11-е место в чемпионат России по футболу, набрав 29 очков.