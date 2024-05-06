Главный тренер «Балтики» Игнашевич назвал футболистов настоящими мужиками после победы над «Ростовом»

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян рассказал о реакции главного тренера команды Сергея Игнашевича на победу над «Ростовом» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России(1:0).

«Он поздравил команду с победой. Сергей Николаевич сказал, что у нас есть характер и мы настоящие мужики! Мы все очень рады победе и знаем, насколько это важно для клуба. Конечно, в первую очередь стоит задача сохранить прописку в РПЛ, но кубок тоже немаловажен. Поэтому в каждом матче мы выжимаем себя на сто процентов. Для Калининграда это очень важная победа», — сказал Аванесян Metaratings.ru.

«Балтика» вышла в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет со «Спартаком». Победитель этого противостояния станет участником суперфинала турнира, который состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».