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Судейство

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«Локомотив» — «Ростов»: действия судьи — повод для подачи протеста на результат матча?

Арбитр Сухой дал финальный свисток в матче «Локомотив» — «Ростов» во время контратаки хозяев
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Арбитр матча 2-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (2:2) Алексей Сухой добавил к основному времени второго тайма пять минут и дал финальный свисток, когда телесекундомер показывал, что время уже истекло. Правда, в тот момент железнодорожники начинали потенциально острую атаку, что послужило поводом для критики действий рефери. И даже для обвинения его в нарушении правил игры и создания повода для подачи протеста на результат.

Так ли это? Действительно ли Сухой допустил серьезную ошибку, техническую ошибку?

Судья на самом деле не дал командам сыграть в футбол пять минут чистого времени. Львиную долю отняли празднование гола «Локомотива» и травма игрока «Ростова». Но свисток арбитра, прекратившего матч, прозвучал, когда на телесекундомере значились 95 минут и 12 секунд. То есть когда один из железнодорожников только сделал длинную передачу вперед на чужую половину поля.

Сухой добавил пять минут, по секундомеру прошло даже больше. Он «потерял» часть добавленного времени? Это методический промах. Из его оценки можно вычесть 0,1-0,2 балла. Не более того.

А вот если бы он по секундомеру провел 4 минуты 45 секунд, был бы повод для серьезного скандала.

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При этом нужно заметить, что в последние годы судьи и в России, и в Западной Европе не так ценят игровое время, как нам хотелось бы. Это касается и добавленных минут, и соблюдения вратарем «правила шести секунд». Пример — матч марта 2021 года «Динамо» — «Спартак» (1:2), когда из четырех добавленных минут судья Сергей Иванов «украл» одну минуту. Был протест и матч переиграли? Конечно, нет. А арбитр затем судил в каждом из оставшихся восьми туров, а также финал Кубка России.

Обошлось без громких скандалов на Евро-2020, когда не были доиграны матчи Хорватия — Чехия и Россия — Дания, а также первый тайм встречи Швеция — Украина. В них судьи допускали грубейшие ошибки, останавливая секундомер раньше положенного времени. И никаких протестов и переигровок.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Алексей Сухой
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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