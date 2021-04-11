Директор «Спартака» Мележиков рассказал, чего не хватило команде в матче с «Локомотивом»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков 11 апреля во время общения с журналистами рассказал, чего не хватило красно-белым в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Чего не хватило «Спартаку»? Я бы сказал, какой-то искры. Да, были ошибки в передачах. Надо быть просто более заряженными на победу. Почему все так произошло? Не готов сказать. Может, что-то не получилось в схеме, может, не сработала установка тренера. У меня были надежды, даже когда команда осталась в меньшинстве, что у нас получится отыграться. Какой момент стал ключевым? Мне кажется, со стартового свистка что-то пошло не так. Сегодня мяч не шел в ворота. Бывает такое, когда и моменты хорошие создаются, а голов все нет», — сказал Мележиков.

После этого поражения «Спартак» остался на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на семь очков.