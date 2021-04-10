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РПЛ, 25-й тур: расписание и трансляции всех матчей

08:00
«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 25-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 25-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

10 апреля, суббота

«Химки» — «Тамбов»

Химки. Стадион «Арена Химки». 14.00 (Матч Премьер)

Химки — Тамбов

«Уфа» — «Ахмат»

Уфа. Стадион «Нефтяник». 16.30 (Матч Премьер)

Уфа — Ахмат

«Ростов» — «Рубин»

Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч Премьер)

Ростов — Рубин

11 апреля, воскресенье

«Арсенал» — «Краснодар»

Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер)

Арсенал Т — Краснодар

«Динамо» — «Урал»

Москва. Стадион «Динамо». 16.30 (Матч ТВ)

Динамо — Урал

«Сочи» — «Зенит»

Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер)

Сочи — Зенит

«Локомотив» — «Спартак»

Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ)

Локомотив — Спартак

12 апреля, понедельник

ЦСКА — «Ротор»

Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч Премьер)

ЦСКА — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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