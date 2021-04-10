РПЛ, 25-й тур: расписание и трансляции всех матчей
10 апреля, суббота
Химки. Стадион «Арена Химки». 14.00 (Матч Премьер)
Уфа. Стадион «Нефтяник». 16.30 (Матч Премьер)
Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч Премьер)
11 апреля, воскресенье
Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер)
Москва. Стадион «Динамо». 16.30 (Матч ТВ)
Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер)
Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ)
12 апреля, понедельник
Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч Премьер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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