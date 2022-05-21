«Динамо» — «Сочи»: Кассьера вывел гостей вперед

«Сочи» вышел вперед в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». На 33-й минуте после красивого удара Викторьен Ангбан и отскока от штанги гол забил Матео Кассьера. Счет стал 2:1.