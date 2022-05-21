«Химки» — «Спартак»: Карасев отменил пенальти в ворота Селихова после просмотра видеоповтора

Главный арбитр матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Спартак» Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота красно-белых на 34-й минуте встречи после просмотра видеоповтора. Игра проходит на стадионе «Арена Химки».

На 31-й минуте матча вратарь «Спартака» Александр Селихов столкнулся с форвардом «Химок» Александром Руденко. После этого эпизода Карасев указал на 11-метровый удар в ворота москвичей, но после просмотра повтора судья отменил назначение пенальти.

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