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«Химки» — «Спартак»: Карасев отменил пенальти в ворота Селихова после просмотра видеоповтора

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Главный арбитр матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Спартак» Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота красно-белых на 34-й минуте встречи после просмотра видеоповтора. Игра проходит на стадионе «Арена Химки».

На 31-й минуте матча вратарь «Спартака» Александр Селихов столкнулся с форвардом «Химок» Александром Руденко. После этого эпизода Карасев указал на 11-метровый удар в ворота москвичей, но после просмотра повтора судья отменил назначение пенальти.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 4
2-й тайм

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
2-й тайм

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
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Химки – Зенит
 1 : 3
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Локомотив – Арсенал
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24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
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