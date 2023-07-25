«Динамо» интересовалось у «Фатих Карагюмрюк» возможностью приобретения Оздоева

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» обратилось в «Фатих Карагюмрюк», чтобы узнать условия возможного приобретения российского полузащитника команды Магомеда Оздоева.

Турецкий клуб готов расстаться с 30-летним россиянином за сумму порядка 1 миллиона евро.

Однако вариант с покупкой Оздоева будет рассматриваться московским клубом далеко не в первую очередь. Основным кандидатом для укрепления центра поля в «Динамо» считают мексиканского полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, который сейчас находится в процессе выкупа своего контракта у клуба, чтобы в качестве свободного агента заключить соглашение с бело-голубыми.

Ранее интерес к Оздоеву проявлял ПАОК, однако «Фатих Карагюмрюк», не устроило предложение, сделанное греческим клубом. Сам же футболист не против перебраться в Салоники.