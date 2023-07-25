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Сегодня, 22:35

«Динамо» интересовалось у «Фатих Карагюмрюк» возможностью приобретения Оздоева

Константин Белов
Корреспондент
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Магомед Оздоев.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» обратилось в «Фатих Карагюмрюк», чтобы узнать условия возможного приобретения российского полузащитника команды Магомеда Оздоева.

Турецкий клуб готов расстаться с 30-летним россиянином за сумму порядка 1 миллиона евро.

Однако вариант с покупкой Оздоева будет рассматриваться московским клубом далеко не в первую очередь. Основным кандидатом для укрепления центра поля в «Динамо» считают мексиканского полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, который сейчас находится в процессе выкупа своего контракта у клуба, чтобы в качестве свободного агента заключить соглашение с бело-голубыми.

Ранее интерес к Оздоеву проявлял ПАОК, однако «Фатих Карагюмрюк», не устроило предложение, сделанное греческим клубом. Сам же футболист не против перебраться в Салоники.

Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Фатих Карагюмрюк
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
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Матео Кассьерра

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 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

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Зенит

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