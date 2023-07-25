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Сегодня, 22:17

Главный тренер «Локомотива» Галактионов ответил на вопрос о возможном усилении команды этим летом

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

— Ведется ли какая-то работа по усилению состава сейчас?

— Прежде всего хочется сказать, что мы очень рады, что у нас много российских футболистов, которые развиваются. В нынешней ситуации развитие наших молодых игроков в приоритете. Естественно, если будет футболист хорошего уровня и качества, способный усилить команду, не важно, какой национальности, то мы постараемся его взять, — сказал Галактионов.

«Локомотив» обыграл «Урал» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1). Победу красно-зеленым принесли голы Вильсона Изидора и Наира Тикнизяна.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
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