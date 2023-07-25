Сарвели заявил, что у Тикнизяна есть шансы заиграть в Европе
Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился эмоциями после победы над «Уралом» (2:1) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.
Красно-зеленые выиграли благодаря голам Вильсона Изидора и Наира Тикнизяна.
— Как оцените игру, насколько сложно складывался матч для вашей команды?
— Второй матч подряд пропускаем в самом начале. Это вносит свои коррективы в игру. Постепенно приходиться переламывать исход матча. Отрезки у нас были хорошие. Видимо, где-то мы не дорабатываем и пропускаем в начале.
— Много разговоров о том, что Тикнизян может уехать в Европу. Как вы считаете, он готов?
— Он хороший футболист. Я думаю, у него есть шансы.
— Что скажете о следующей игре с «Факелом»? Насколько сложный будет матч?
— Мне в прошлый раз «Факел» понравился. Очень много болельщиков в Воронеже. Там классно. Я думаю, игра будет упорной.
«Локомотив» проведет следующий матч против «Факела» во втором туре РПЛ. Игра пройдет в Воронеже 30 июля и начнется в 17.30 (мск).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1