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Сегодня, 22:44

Сарвели заявил, что у Тикнизяна есть шансы заиграть в Европе

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился эмоциями после победы над «Уралом» (2:1) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

Красно-зеленые выиграли благодаря голам Вильсона Изидора и Наира Тикнизяна.

— Как оцените игру, насколько сложно складывался матч для вашей команды?

— Второй матч подряд пропускаем в самом начале. Это вносит свои коррективы в игру. Постепенно приходиться переламывать исход матча. Отрезки у нас были хорошие. Видимо, где-то мы не дорабатываем и пропускаем в начале.

— Много разговоров о том, что Тикнизян может уехать в Европу. Как вы считаете, он готов?

— Он хороший футболист. Я думаю, у него есть шансы.

— Что скажете о следующей игре с «Факелом»? Насколько сложный будет матч?

— Мне в прошлый раз «Факел» понравился. Очень много болельщиков в Воронеже. Там классно. Я думаю, игра будет упорной.

«Локомотив» проведет следующий матч против «Факела» во втором туре РПЛ. Игра пройдет в Воронеже 30 июля и начнется в 17.30 (мск).

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

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Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

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