Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:40

Депутат Госдумы Свищев сомневается, что низкая посещаемость матчей 18-го тура РПЛ связана с Fan ID

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал низкую посещаемость матчей 18-го тура чемпионата России после введения Fan ID.

«Сейчас все будут пытаться винить Fan ID. У меня на этот счет есть сомнения, что вопрос только в Fan ID, хотя надо разобраться. В связи с тем, что судьба российского футбола небезразлична, тем более в столь сложное время, мы обязательно завтра после этого тура свяжемся с коллегами из РФС и обязательно зададим вопросы: какова причина по их мнению. Одновременно сделаем запрос в Минспорта и Минцифры о причинах: сколько обращается людей, сколько и кому было отказано. Вот это мы сейчас хотим сделать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Свищева.

На матче «Спартак» — «Урал» присутствовало 4281 человека, а на игре «Динамо» — «Крылья Советов» — 4943.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-gosdumy-svishchev-est-somneniya-chto-nizkaya-poseshchaemost-v-18-m-ture-rpl-svyazana-s-fan-i
Футбол
РПЛ
Дмитрий Свищев
22
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Западные аналитики признали тяжелое положение украинских войск в Артемовске
Bloomberg сообщило о приостановке Британией поставок газа в Европу
В Ивановской области человек погиб после обрушения крыши магазина
В МИД назвали условия участия России в зерновой сделке
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
РПЛ, 18-й тур: «Зенит» разгромил «Пари НН», «Спартак» сыграл вничью с «Уралом»
Лебеденко — рекордсмен чемпионата России!
«Краснодар» — «Торпедо»: видео голов
Гол Лебеденко принес «Торпедо» ничью в матче с «Краснодаром»
Обладатели загранпаспортов с биометрией в марте смогут оформить Fan ID без посещения МФЦ
«Сочи» — ЦСКА: Нобоа, Чалов и Карраскаль выйдут с первых минут, 19-летний Носков дебютирует за армейцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Попов: «Дзюба почти всегда будет востребован в российском футболе»

Анатолий Бышовец: «Не вижу проблем в получении Fan ID, все эти трудности надуманные»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости