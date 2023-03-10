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КДК оштрафовал «Крылья Советов» за пропуск игроками микст-зоны, «Оренбург» — за большое количество желтых карточек

Константин Белов
Корреспондент
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Стали известны штрафы от КДК РФС по итогам матчей 18-го тура РПЛ.

«Динамо» — «Крылья Советов»

«Крылья Советов» оштрафовали на 50 тысяч рублей после матча с «Динамо» (0:1) за то, что игроки самарцев не в полном составе прошли через микст-зону. В случае повторного нарушения штраф увеличат до 100 тысяч рублей.

«Ахмат» — «Оренбург»

Игроки «Оренбурга» в матче с «Ахматом» (3:1) получили шесть желтых карточек. Из-за неподобающего поведения КДК оштрафовал клуб на 100 тысяч рублей.

РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
1
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Источник: «Химки» рассматривают возможность отставки Гогниева
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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