КДК оштрафовал «Крылья Советов» за пропуск игроками микст-зоны, «Оренбург» — за большое количество желтых карточек

Стали известны штрафы от КДК РФС по итогам матчей 18-го тура РПЛ.

«Динамо» — «Крылья Советов»

«Крылья Советов» оштрафовали на 50 тысяч рублей после матча с «Динамо» (0:1) за то, что игроки самарцев не в полном составе прошли через микст-зону. В случае повторного нарушения штраф увеличат до 100 тысяч рублей.

«Ахмат» — «Оренбург»

Игроки «Оренбурга» в матче с «Ахматом» (3:1) получили шесть желтых карточек. Из-за неподобающего поведения КДК оштрафовал клуб на 100 тысяч рублей.