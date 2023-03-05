Попов: «Дзюба почти всегда будет востребован в российском футболе»

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов не считает, что интервью нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы журналисту Нобелю Арустамяну как-то повлияет на карьеру футболиста.

«Дзюбе на все пофиг, — цитирует Betonmobile.ru Попова. — Он деньги заработал своим трудом, может себе целый город купить на деньги, которые были заработаны в «Зените». Он не вор и не бандит, поэтому не зависит от кого-то или чего-то. Мы же не судим по словам о людях, и от этого не зависит их судьба дальнейшая. У нас тренеры ничего не добившиеся, да, как и игроки ходят по кругу, поэтому ему, с его опытом и квалификацией точно ничто не грозит в российском футболе, он почти всегда будет востребован».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил три гола в ворота «Ростова (3:1).

«Локомотив» с 16 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.