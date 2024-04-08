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Деменко заявил, что игрокам «Краснодара» нужно больше концентрироваться на дисциплине в обороне

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче «быков» против «Пари НН» в 23-м туре РПЛ (4:3).

«Мы видим, что «Краснодар» нацелен на победу. «Пари НН», понятное дело, играл от обороны, почувствовал слабинку у «Краснодара» и начал играть в свой футбол. Ситуация точно такая же, как в матче «Зенита» с «Балтикой». С одной стороны, конечно, тяжело проходить команду, которая постоянно обороняется 5-6 игроками. «Зенит», вроде, сломал оборону на 40 минуте, но и «Балтика» могла забить. Справедливости ради отмечу, что при Ивиче не было такого, чтобы после двух забитых команда так резко пропускала два. Ребятам нужно больше сконцентрироваться на дисциплине в обороне», — цитирует Деменко Metaratings.ru.

После 22 матчей «Краснодар» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. У «Пари НН» 28 баллов и 10-я позиция.

Источник: Metaratings.ru
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 3 : 0
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 15
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Джон Кордоба

Краснодар

 11
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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Спартак

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