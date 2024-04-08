Деменко заявил, что игрокам «Краснодара» нужно больше концентрироваться на дисциплине в обороне

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче «быков» против «Пари НН» в 23-м туре РПЛ (4:3).

«Мы видим, что «Краснодар» нацелен на победу. «Пари НН», понятное дело, играл от обороны, почувствовал слабинку у «Краснодара» и начал играть в свой футбол. Ситуация точно такая же, как в матче «Зенита» с «Балтикой». С одной стороны, конечно, тяжело проходить команду, которая постоянно обороняется 5-6 игроками. «Зенит», вроде, сломал оборону на 40 минуте, но и «Балтика» могла забить. Справедливости ради отмечу, что при Ивиче не было такого, чтобы после двух забитых команда так резко пропускала два. Ребятам нужно больше сконцентрироваться на дисциплине в обороне», — цитирует Деменко Metaratings.ru.

После 22 матчей «Краснодар» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. У «Пари НН» 28 баллов и 10-я позиция.