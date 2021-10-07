Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное пожизненное отстранение Василия Казарцева от судейства.

«Считаю, что это абсолютно правильное решение. Отстранение Казарцева будет полезным для нашего футбола. Всем будет неповадно творить такие вещи. Если он такое исполняет в начале чемпионата, что же будет в конце? Жесткая борьба, которую ведет Хачатурянц, приветствуется лично мной. Я понимаю, что судья еще в поле может учудить, оправдывая тем, что не заметил. Но когда человек с 5-6 мониторов смотрит, он говорить такое не имеет права. Он либо дурак, либо коррупционер. По первой и второй причине его надо выгонять из профессии. Почему хороший судья, как Федотов, вынужден быть отстранен по каким-то надуманным причинам, а этот после такого залета иметь какой-то шанс? В нашем футболе должна царить справедливость», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

2 октября Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.