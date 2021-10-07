В «Зените» прокомментировали решение КДК не отменять красную карточку Азмуну

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС, которая, несмотря на просьбу питерского клуба, не стала отменять красную карточку нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна, полученную в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2). Форвард пропустит одну встречу чемпионата России.

— Конечно, мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик, и она услышана — знаем, что мнения экспертов разделились, — подчеркнул Макаренко. — Но решение принято, рассматриваемый эпизод не признан умышленной или намеренной грубостью — оба футболиста привыкли идти до конца, но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам остается только принять это решение.

Напомним, что в 11-м туре «Зенит» сыграет 16 октября на выезде с «Арсеналом», а в 12-м примет «Спартак» 24 октября на своем поле.