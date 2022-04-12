Червиченко: «Не исключаю, что по возвращении Антона Миранчука могут поставить в оборону»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от возможного возвращения полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в ближайших турах.

«Он неплохой игрок. Но мне кажется, что происходящее в «Локомотиве» от игроков сильно не зависит. Даже их немного жаль. Эта чехарда с тренерами, непонятные трансферы приводят к тому, что никто не может себя чувствовать уверенно и комфортно. Мне кажется, это основная проблема «Локомотива». Выйдет Миранчук, и я не исключаю, что его могут в оборону поставить. Можно ожидать чего угодно», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

С осени Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.

В текущем сезоне он принял участие в 5 играх за «Локомотив» и сделал одну результативную передачу.