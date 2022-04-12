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Червиченко: «Не исключаю, что по возвращении Антона Миранчука могут поставить в оборону»

Червиченко прокомментировал скорое возвращение Антона Миранчука в состав «Локомотива»
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от возможного возвращения полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в ближайших турах.

«Он неплохой игрок. Но мне кажется, что происходящее в «Локомотиве» от игроков сильно не зависит. Даже их немного жаль. Эта чехарда с тренерами, непонятные трансферы приводят к тому, что никто не может себя чувствовать уверенно и комфортно. Мне кажется, это основная проблема «Локомотива». Выйдет Миранчук, и я не исключаю, что его могут в оборону поставить. Можно ожидать чего угодно», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Антон Миранчук. Стало известно, когда Антон Миранчук сможет вернуться в состав «Локомотива»

С осени Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.

В текущем сезоне он принял участие в 5 играх за «Локомотив» и сделал одну результативную передачу.

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Андрей Червиченко
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
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 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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