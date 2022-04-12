Стало известно, когда Антон Миранчук сможет вернуться в состав «Локомотива»

Агент Антона Миранчука сообщил, что футболист вернется в состав «Локомотива» в ближайших турах РПЛ

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал «СЭ» о восстановлении игрока.

«Антон частично тренируется в общей группе. Команда уезжала в Ростов-на-Дону, Антон тренировался индивидуально. Когда команда тренируется вместе — он принимает участие в каких-то тактических упражнениях. Как только Антон почувствует, что он готов на 100 процентов, он вернется. Возможно, в ближайших турах уже будет включен в заявку. Надеюсь, сыграет до конца чемпионата», — сказал Шпинев «СЭ».

С осени Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года.

Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.