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Стало известно, когда Антон Миранчук сможет вернуться в состав «Локомотива»

Агент Антона Миранчука сообщил, что футболист вернется в состав «Локомотива» в ближайших турах РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Миранчук.
Фото ФК «Локомотив»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал «СЭ» о восстановлении игрока.

«Антон частично тренируется в общей группе. Команда уезжала в Ростов-на-Дону, Антон тренировался индивидуально. Когда команда тренируется вместе — он принимает участие в каких-то тактических упражнениях. Как только Антон почувствует, что он готов на 100 процентов, он вернется. Возможно, в ближайших турах уже будет включен в заявку. Надеюсь, сыграет до конца чемпионата», — сказал Шпинев «СЭ».

С осени Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года.

Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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