Наумов о возвращении Антона Миранчука: «Ему будет тяжело влиться в игру»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на возможное возвращение полузащитника Антона Миранчука в ближайших турах Тинькофф чемпионата России.

«Его возвращение — это хорошо для команды. Он очень креативный, системообразующий игрок, нацеленный на атаку. Другой вопрос, в каком состоянии он вернется. Кроме того, у этой команды нет сыгранности. Очень много новичков и людей, которые играют не на своих позициях. Во-первых, он давно не играл. Во-вторых, он не сыгран с этим составом, ему будет тяжело влиться в игру, хотя неясно, в какую игру играет команда. Я не думаю, что это повлияет на результат. С моральной точки зрения это здорово», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

С осени Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.