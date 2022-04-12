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Наумов о возвращении Антона Миранчука: «Ему будет тяжело влиться в игру»

Бывший президент «Локомотива» оценил возможное возвращение в состав Антона Миранчука
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на возможное возвращение полузащитника Антона Миранчука в ближайших турах Тинькофф чемпионата России.

«Его возвращение — это хорошо для команды. Он очень креативный, системообразующий игрок, нацеленный на атаку. Другой вопрос, в каком состоянии он вернется. Кроме того, у этой команды нет сыгранности. Очень много новичков и людей, которые играют не на своих позициях. Во-первых, он давно не играл. Во-вторых, он не сыгран с этим составом, ему будет тяжело влиться в игру, хотя неясно, в какую игру играет команда. Я не думаю, что это повлияет на результат. С моральной точки зрения это здорово», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Антон Миранчук. Стало известно, когда Антон Миранчук сможет вернуться в состав «Локомотива»

С осени Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.

Антон Миранчук
Владислав Наумов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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Стало известно, когда Антон Миранчук сможет вернуться в состав «Локомотива»

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
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 - : -
17.04 16:30
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 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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Зенит

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