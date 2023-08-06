Черевченко считает, что все клубы находятся в одинаковых условиях в стартовых пяти турах РПЛ

Российский тренер Игорь Черевченко поделился мнением о старте сезона-2023/24 РПЛ.

«Первые четыре-пять туров все будут в одинаковых условиях. Затем будет понятнее, кто на что претендует. Сейчас все только вкатываются. В команды пришли новые игроки, им нужно адаптироваться, сыграться», — цитирует Черевченко «РБ Спорт».

После 3 туров РПЛ лидируют «Спартак» и «Краснодар». ЦСКА с 6 очками на пятом месте, действующий чемпион «Зенит» с 4 очками и матчем в запасе — на 6-м.