Щербаченко: «ЦСКА вытерпел катастрофические первые минуты матча с «Локомотивом» и перевернул игру»
Экс-тренер «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» (4:1) в 3-м туре РПЛ.
«Первые минуты в матче с «Локомотивом» были для ЦСКА, можно сказать, катастрофические. Мяч летал по штрафной армейцев, у «Локомотива» возникла пара моментов, но ЦСКА вытерпел и перевернул игру», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».
После трех туров ЦСКА с 6 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Владимира Федотова на своем поле примет «Сочи».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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|
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|7
|
5
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|2
|0
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|
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|
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|
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|2
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|0
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|0
|
15
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|2
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|Факел
|2
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
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|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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