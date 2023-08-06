6 августа, на стадионе «Фишт» (Адлер) «Сочи» примет грозненский «Ахмат» в рамках 3-го тура чемпионата России. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Сочи» — «Ахмат» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер». Также за играми РПЛ сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Самым наивысшим достижением южан стало второе место чемпионата страны. Это было в сезоне-2021/22. сочинцы смогли опередить все московские команды, уступили только «Зениту».

Команда Рашида Рахимова в прошлом сезоне финишировала на пятой строчке в турнирной таблице. Ранее команда из Грозного так высоко не забиралась.