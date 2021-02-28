На 37-й секунде матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Урал» (2:2) в площади ворот гостей упал Магомед-Шапи Сулейманов, надеявшийся на назначение пенальти в ворота соперников. Арбитр Сергей Карасев в деталях случившееся не видел — он мог реагировать только на вторичные признаки и гадать, нарушил ли правила Игорь Калинин.

Видеоассистенты Николай Волошин и Андрей Болотенков провели проверку и сообщили судье, что оснований для наказания «Урала» 11-метровым ударом нет. Правы ли они?

Контакт руки Калинина с корпусом Сулейманова был. Но был ли со стороны полузащитника «Урала» толчок, приведший к падению соперника? По показанным повторам однозначно не скажешь. При этом краснодарец «дорисовал» фол, красиво упав. Возможно, это повлияло на то, как весь эпизод восприняли ВАР.

28 февраля. Краснодар. «Краснодар» — «Урал» — 2:2.

28 февраля. Краснодар. «Краснодар» — «Урал» — 2:2.

28 февраля. Краснодар. «Краснодар» — «Урал» — 2:2.

28 февраля. Краснодар. «Краснодар» — «Урал» — 2:2.

Интересно, что Волошин накануне успел поработать арбитром на матче 27-го тура первенства России «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» (0:0). В первом тайме он ошибся, не назначив пенальти в ворота гостей после фола Кирилла Колесниченко.

(Александр Бобров)