«Краснодар» — «Урал»: Сулейманов упал красиво — судьи не назначили пенальти
На 37-й секунде матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Урал» (2:2) в площади ворот гостей упал Магомед-Шапи Сулейманов, надеявшийся на назначение пенальти в ворота соперников. Арбитр Сергей Карасев в деталях случившееся не видел — он мог реагировать только на вторичные признаки и гадать, нарушил ли правила Игорь Калинин.
Видеоассистенты Николай Волошин и Андрей Болотенков провели проверку и сообщили судье, что оснований для наказания «Урала» 11-метровым ударом нет. Правы ли они?
Контакт руки Калинина с корпусом Сулейманова был. Но был ли со стороны полузащитника «Урала» толчок, приведший к падению соперника? По показанным повторам однозначно не скажешь. При этом краснодарец «дорисовал» фол, красиво упав. Возможно, это повлияло на то, как весь эпизод восприняли ВАР.
Интересно, что Волошин накануне успел поработать арбитром на матче 27-го тура первенства России «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» (0:0). В первом тайме он ошибся, не назначив пенальти в ворота гостей после фола Кирилла Колесниченко.
(Александр Бобров)
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