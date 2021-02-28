«Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Уралом»
«Урал» и «Краснодар» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России сыграли вничью — 2:2.
Первыми забили «быки» — на 12-й минуте гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.
На 35-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Краснодара» Игорь Смольников.
Во втором тайме два гола подряд с интервалом в семь минут забил Рафал Аугустыняк. Он отличился на 52-й и 59-й минутах встречи.
«Краснодар», несмотря на игру в меньшинстве, смог сравнять счет — на 86-й минуте отличился Реми Кабелла.
«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Урал» — на 12-м месте.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
«Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2 (1:0)
Голы: Сулейманов, 12 (1:0). Аугустыняк, 52 (1:1). Аугустыняк, 59 (1:2). Кабелла, 85 (2:2).
«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Чернов (Ойонго, 33. Мартынович, 46), Сорокин, Ионов, Газинский, Классон, Олссон (Вилена, 63), Кайо, Ари (Вандерсон Масиэл, 63), Сулейманов (Кабелла, 72).
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Кулаков, Йовичич (Мишкич, 46), Калинин, Эль-Кабир (Максименко, 84), Ибрахимай (Гаджимурадов, 75), Аугустыняк, Погребняк (Панюков, 68), Бикфалви.
Предупреждения: Йовичич, 4. Смольников, 26. Рыков, 48.
Удаление: Смольников, 35.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Волошин (Смоленск). Болотенков (Москва).
28 февраля. Краснодар. Стадион «Краснодар»
Методология
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