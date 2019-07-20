08:15 | Футбол — РПЛ

Премьер-лига, 2-й тур: расписание и результаты матчей

Болельщики "Локомотива" у стадиона в Черкизово. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Болельщики "Локомотива" у стадиона в Черкизово. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Второй тур нового сезона чемпионата России: расписание, онлайн-трансляции и результаты игр.

Суббота, 20 июля

"Уфа" – "Краснодар"
Начало матча – 14.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Уфа - Краснодар

"Крылья Советов" (Самара) – "Арсенал" (Тула)
Начало матча – 16.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Крылья Советов - Арсенал Т

ЦСКА (Москва) – "Оренбург"
Начало матча – 19.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

ЦСКА - Оренбург

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Спартак" (Москва)
Начало матча – 21.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Ростов - Спартак

Воскресенье, 21 июля

"Урал" (Екатеринбург) – "Ахмат" (Грозный)
Начало матча – 14.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Урал - Ахмат

"Локомотив" (Москва) – "Тамбов"
Начало матча – 16.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Локомотив - Тамбов

"Динамо" (Москва) – "Рубин" (Казань)
Начало матча – 19.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Динамо - Рубин

"Сочи" – "Зенит" (Санкт-Петербург)
Начало матча – 21.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Сочи - Зенит

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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