Премьер-лига, 2-й тур: расписание и результаты матчей

Суббота, 20 июля
"Уфа" – "Краснодар"
Начало матча – 14.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Крылья Советов" (Самара) – "Арсенал" (Тула)
Начало матча – 16.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
ЦСКА (Москва) – "Оренбург"
Начало матча – 19.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Спартак" (Москва)
Начало матча – 21.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Воскресенье, 21 июля
"Урал" (Екатеринбург) – "Ахмат" (Грозный)
Начало матча – 14.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Локомотив" (Москва) – "Тамбов"
Начало матча – 16.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Динамо" (Москва) – "Рубин" (Казань)
Начало матча – 19.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Сочи" – "Зенит" (Санкт-Петербург)
Начало матча – 21.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр