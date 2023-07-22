Чанов поделился мнением о возможной ошибке Акинфеева в эпизоде с первым голом в матче с «Уралом»
Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов прокомментировал ситуацию с первым голом в ворота ЦСКА в матче первого утра РПЛ с «Уралом».
Мяч был пропущен после того, как голкипер армейцев Игорь Акинфеев не дотянулся до него после подачи углового.
«В этой ситуации Акинфеев мог бы что-то исправить. Но в целом, я согласен с мнением Игоря Корнеева, который указал на то, что своего голкипера заблокировал Виллиан Роша, которого в свою очередь подтолкнул игрок «Урала». Тем более, что мы, вратари, можем друг друга поддерживать. И мои слова могли бы воспринять, как стремление защитить коллегу по амплуа. А полевые игроки нередко склонны валить все на ошибки вратарей. Поэтому мне приятно, что Корнеев так грамотно разобрался в этой ситуации. Тем более, что я его лично знаю и работал с ним в ЦСКА», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Урала». Во втором туре чемпионата России команда из Екатеринбурга сыграет с «Пари НН» (29 июля), а ЦСКА встретится с «Ахматом» (30 июля).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Вячеслав Караваев
Зенит
|1
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1