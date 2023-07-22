«Локомотив» — «Рубин»: казанский клуб забил первый гол после возвращения в РПЛ

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку открыл счет на 3-й минуте матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:0.

Илья Рожков сделал подачу с левого края штрафной, а Даку высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в нижний угол ворот.

Для казанского клуба это первый гол в РПЛ после возвращения в лигу. 25-летний Даку забил дебютный мяч в РПЛ.