Чанов назвал причину потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от встречи команды с «Оренбургом» (1:1).

«ЦСКА пока несет потери. Игроки уходят, травмируются. Настоящих армейцев мы увидим в сентябре. А сейчас ребята, которые заменяют отсутствующих, либо молодые, либо недавно перешли в команду. Вот сейчас приехали два новичка. Я думаю, что они пока даже имен партнеров не знают, а им нужно еще вписаться в систему игры. Хотелось бы и лучшей реализации голевых моментов. Можно вспомнить выход Чалова в матче с «Оренбургом». Если бы он забил, то счет стал бы 2:0 и игра пошла по-другому. Все эти факторы и приводят к тому, что ЦСКА не добирает очки», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

После этого матча ЦСКА с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» идет на последней строчке — 2 очка.