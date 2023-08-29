Экс-игрок «Амкара» Попов о результатах «Ростова»: «Карпин никогда не был великим стратегом»

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов считает, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин виноват в неудовлетворительных результатах команды в этом сезоне.

«Карпин никогда не был великим стратегом и тактиком, что и сказывается сейчас на его футболе. Шутки и мотивация в раздевалке — это результат на несколько игр, но не как не на длинный промежуток или весь чемпионат. Придумать что-то новое с теми футболистами, что у него есть — это сделать он не в состоянии, а новых у него нет, к сожалению. Тренер — человек, вместе с которым, должны расти футболисты, но что-то где-то внутри, сломалось», — цитирует Попова betonmobile.ru.

«Ростов» с 7 очками в 6 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России команда встретится дома с «Динамо» 3 сентября.