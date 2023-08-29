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Сегодня, 10:14

Овчинников: «Всех этих легионеров «Спартака», — в мешок и в Черное море»

Овчинников раскритиковал игру легионеров «Спартака»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Тео Бонгонда и Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением об игре легионеров «Спартака». Красно-белые с 10 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

«У красно-белых кризис? Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, — в мешок и в Черное море. Промес и Бонгонда? Результат где?! Надо на своих ставку делать», — приводит слова Овчинникова «СпортКП».

Квинси Промес в этом сезоне РПЛ сыграл за «Спартак» 6 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. На счету Тео Бонгонда такое же количество игр, 3 мяча и 1 голевой пас.

«Спартак» в последних трех матчах РПЛ не одержал ни одной победы. Команда уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

Кристофер Мартинс и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Спартак» губит нетерпеливость. Абаскаля надо не увольнять, а поддержать

Источник: СпортКП
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
Тео Бонгонда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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