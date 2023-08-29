Литвинов рассказал, почему не ушел в аренду, когда не попадал в состав «Спартака» в начале карьеры

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову поделился мнением о том, почему не ушел в аренду, когда не попадал в состав красно-белых в начале карьеры.

По словам Казакова главный тренер «Динамо» Марцел Личка, во время работы в «Оренбурге» интересовался Литвиновым.

«Честно, я даже не знал, что Личка интересовался мной. Поэтому я работал и ждал своего шанса в «Спартаке». Как раз в тот сезон и получилось, что я начал играть. Случились тогда травмы у Ромы Зобнина и Хендрикса. И Руй Витория начал ставить в состав. И первый матч с ЦСКА в стартовом составе. И я понял — все, что не делается, делается к лучшему», — сказал Литвинов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

22-летний хавбек провел за «Спартак» 74 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.