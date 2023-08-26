Страхиня Эракович: «Российская лига сильнее сербской»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне РПЛ.

— Какое в Сербии мнение о российском футболе? Российская премьер-лига сильнее чемпионата Сербии?

— Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской.

— Даже сейчас, когда есть изоляция от еврокубков?

— Мы же говорим конкретно о национальных турнирах. И я вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине. У каждой команды в РПЛ есть свой стадион, здесь очень сильные команды. У нас не бывает легких побед — каждая игра достаточно сложная.