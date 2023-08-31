Игнатов рассказал, какие указания дал Абаскаль при выходе вместо Соболева в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос «СЭ» о наставлениях Гильермо Абаскаля перед заменой на нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Я уже выходил на эту позицию с «Локомотивом» в прошлом сезоне в Кубке России, и с «Нижним Новгородом» заканчивал на этой позиции. Я там нормально себя чувствую. Понятно, что Саша Соболев более выраженный нападающий, голеадор, что он и подтвердил в матче с «Динамо». Просто так сложилась ситуация, что выпустили на эту позицию. Дали указания просто постараться забить. Я старался, но не получилось», — сказал Игнатов «СЭ» после победы над «Динамо» (4:1) в матче группового этапе FONBET Кубка России.

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.