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Чанов назвал главную проблему ЦСКА, которая мешает команде бороться за первое место в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на победу армейцев над «Балтикой» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«Победа 1:0 на выезде еще не гарантирует красно-синим проход дальше. Футбол — непредсказуемая игра, будем смотреть и ждать итогов. Во вчерашнем матче снова проявилась болезнь ЦСКА, с которой никак команда не может разобраться. Армейцы снова отдали инициативу в концовке встречи и вновь могли упустить победу, «Балтика» под конец матча сильно давила. ЦСКА слишком много очков теряет в концовках игр, столько побед уже было упущено, что если бы не эти осечки, не эта болезнь, то команда, наверняка, боролась за высокие места и была бы одним из претендентов на первое место», — цитирует Чанова Legalbet.

Ответный матч между командами в Кубке России состоится в Москве 16 апреля. В РПЛ ЦСКА на данный момент занимает четвертое место, набрав 33 очка за 21 игру.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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