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Сегодня, 17:10

Дюков — о Суперфинале Кубка России: «Нам удастся полностью собрать «Лужники»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Стадион «Лужники».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение организации провести Суперфинал FONBET Кубка России в «Лужниках».

«Финал Кубка России — это значимое событие для всех болельщиков. Мы считаем, что нам удастся полностью собрать «Лужники». Москва прислала свое предложение, мы его рассмотрели», — сказал Дюков.

26 апреля стало известно, что Суперфинал FONBET Кубка России пройдет в «Лужниках» 2 июня. Предыдущие два года московский стадион также принимал финал турнира.

Футбол
Кубок России
Александр Дюков
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