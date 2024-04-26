Дюков — о Суперфинале Кубка России: «Нам удастся полностью собрать «Лужники»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение организации провести Суперфинал FONBET Кубка России в «Лужниках».

«Финал Кубка России — это значимое событие для всех болельщиков. Мы считаем, что нам удастся полностью собрать «Лужники». Москва прислала свое предложение, мы его рассмотрели», — сказал Дюков.

26 апреля стало известно, что Суперфинал FONBET Кубка России пройдет в «Лужниках» 2 июня. Предыдущие два года московский стадион также принимал финал турнира.