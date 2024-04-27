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Сегодня, 16:52

Федотов оценил шансы ЦСКА в противостоянии с «Зенитом»: «Что может быть лучше, чем одержать победу над сильным соперником?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Никогда не разделяли турниры. Одно вытекает из другого. Мы нигде не можем позволить себе играть в полноги. Таких мыслей никогда не было и нет. Понятно, что в кубке нам предстоят серьезные игры. Вообще все три игры с «Зенитом» — хороший вызов для нас и шанс показать все свои возможности. Что может быть лучше, чем одержать победу над сильным соперником? Шансы команд в таких матчах всегда 50/50. Можно ли будет назвать победу в кубке успехом? У ЦСКА задача выигрывать всегда. На данный момент нет еврокубков. А кубок — трофей, наполненный шампанским и радостью болельщиков», — сказал Федотов «СЭ».

Первый матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 2 мая в Москве, а ответная встреча состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

Армейский клуб является действующим обладателем Кубка России.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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