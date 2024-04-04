РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче «Спартак» — «Урал»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что департамент судейства рассмотрит эпизод с неназначением пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» (0:0).

«Спартак» не обращался в ЭСК по данному эпизоду, соответственно международные эксперты, которые входят в комиссию, не будут оценивать данный эпизод. Однако после прихода Милорада Мажича мы публикуем решения не только экспертно-судейской комиссии, но и департамента судейства, который оценивает все спорные эпизоды тура», — цитирует Каманцева РИА «Новости».

На 74-й минуте игры главный арбитр встречи Владимир Москалев не назначил пенальти за наступ со стороны защитника гостей Дениса Кулакова на ногу полузащитнику красно-белых Антону Зиньковскому, а отвечавшие за систему видеоассистента рефери (VAR) Вера Опейкина и Андрей Фисенко после изучения повторов не стали менять решение судьи.