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Оздоев: «Венгерский чемпионат не слабый. Венгрия сильнее сборной России»

Оздоев считает, что сборная Венгрии сильнее сборной России
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о возможности поиграть в чемпионате Венгрии.

— Тебя бы привлекала возможность поиграть в Венгрии?

— Почему нет? Венгерский чемпионат не слабый, как многие думают. Венгры недавно англичан вынесли 4:0. Венгрия сильнее сборной России, при том что полтора года назад мы их в гостях обыгрывали, — приводит слова Оздоева Sport24.

Напомним, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош», с которым выиграл чемпионат Венгрии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-06-chempionat-u-nikh-ne-slabyy-kak-mnogiye-dumayut-vengrii-silneye-sbornoy-rossii-ozdoyev-o-vengerskom-futbole
Магомед Оздоев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 - : -
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