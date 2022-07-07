Оздоев: «Венгерский чемпионат не слабый. Венгрия сильнее сборной России»
Оздоев считает, что сборная Венгрии сильнее сборной России
Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о возможности поиграть в чемпионате Венгрии.
— Тебя бы привлекала возможность поиграть в Венгрии?
— Почему нет? Венгерский чемпионат не слабый, как многие думают. Венгры недавно англичан вынесли 4:0. Венгрия сильнее сборной России, при том что полтора года назад мы их в гостях обыгрывали, — приводит слова Оздоева Sport24.
Напомним, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош», с которым выиграл чемпионат Венгрии.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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