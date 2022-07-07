Оздоев: «Венгерский чемпионат не слабый. Венгрия сильнее сборной России»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о возможности поиграть в чемпионате Венгрии.

— Тебя бы привлекала возможность поиграть в Венгрии?

— Почему нет? Венгерский чемпионат не слабый, как многие думают. Венгры недавно англичан вынесли 4:0. Венгрия сильнее сборной России, при том что полтора года назад мы их в гостях обыгрывали, — приводит слова Оздоева Sport24.

Напомним, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош», с которым выиграл чемпионат Венгрии.