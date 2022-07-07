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Оздоев: «Локомотив» — номер один в России по работе с молодежью. «Спартак» тоже отмечу»

Оздоев отметил работу «Локомотива» и «Спартака» с молодыми футболистами
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением об отсутствии дисциплины у молодых футболистов.

— Отсутствие дисциплины среди «зенитовской» молодежи — вопрос ко всему поколению? Или проблема в мягкости Семака?

— Насчет мягкости не знаю, но поколение точно другое. Сейчас очень мало молодых игроков, которые дебютировали в Российской премьер-лиге в топ-командах.

— А «Локомотив»?

— «Локомотив» — номер один в России по работе с молодежью. Он всегда этим и отличался. «Спартак» тоже отмечу. Но у них другая тактика — они много своих воспитанников отпускают в аренду.

— В «Динамо тоже стала играть своя молодежь.

— Только в последние года два. И то, думаю, просто попалось такое удачное поколение. Вернись на пять лет назад — такого не было. А у «Локо» эта работа поставлена на поток, — приводит слова Оздоева Sport24.

Полузащитник покинул петербургский клуб по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока контракта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-06-ozdoyev-lokomotiv-nomer-odin-v-rossii-po-rabote-s-molodezhyu-spartak-tozhe-otmechu
Магомед Оздоев
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ФК Локомотив (Москва)
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