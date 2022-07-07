Оздоев: «Локомотив» — номер один в России по работе с молодежью. «Спартак» тоже отмечу»
Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением об отсутствии дисциплины у молодых футболистов.
— Отсутствие дисциплины среди «зенитовской» молодежи — вопрос ко всему поколению? Или проблема в мягкости Семака?
— Насчет мягкости не знаю, но поколение точно другое. Сейчас очень мало молодых игроков, которые дебютировали в Российской премьер-лиге в топ-командах.
— А «Локомотив»?
— «Локомотив» — номер один в России по работе с молодежью. Он всегда этим и отличался. «Спартак» тоже отмечу. Но у них другая тактика — они много своих воспитанников отпускают в аренду.
— В «Динамо тоже стала играть своя молодежь.
— Только в последние года два. И то, думаю, просто попалось такое удачное поколение. Вернись на пять лет назад — такого не было. А у «Локо» эта работа поставлена на поток, — приводит слова Оздоева Sport24.
Полузащитник покинул петербургский клуб по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока контракта.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -