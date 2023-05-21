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Сегодня, 07:49

Машкарин: «Если ЦСКА откроет счет, то для «Спартака» задача победить будет невыполнимой»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

«Матч «Спартак» — ЦСКА всегда выносится за скобки, каждая команда хочет доказать, что она лучше соперника. Так что будет очень серьезная борьба. В отличие от других игр, вряд ли будет какая-то «разведка», потому что спартаковцам надо непременно выигрывать, чтобы занимать более высокие места. Так что Абаскаль выберет какую-то атакующую модель игры, что, конечно, чревато определенными брешами в обороне. Появятся открытые зоны, возможности для контратак. Но тут все зависит от сценария матча. Если «Спартак» забьет первым и опустится в оборону, то ЦСКА будет сложно отыграться. А вот если армейцы откроют счет, то для «Спартака» будет невыполнимая задача выиграть этот матч. А ничья будет равносильна поражению. Еще хотел бы отметить, что у трех игроков «Спартака» будет особая мотивация в этом матче — Игнатова, Маслова и Чернова, которые прошли молодежную армейскую систему подготовки, они с особым настроем выйдут на эту игру», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая и начнется в 16.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-esli-armejtsy-otkroyut-schet-to-dlya-spartaka-zadacha-vy-igrat-e-tot-match-budet-nevy-polnimoj/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
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Локомотив

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