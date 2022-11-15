Габулов о работе Федотова в ЦСКА: «Нужно было оставлять Березуцкого»

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов не видит перспектив у команды при тренерском штабе Владимира Федотова.

— ЦСКА в дерби уступил «Динамо» (1:2). И здесь я бы хотел несколько слов сказать о масштабном, глобальном. Не разделял и не разделяю восторженных откликов о работе главного тренера команды Владимира Федотова и его штаба. Да, он показал хороший результат с «Сочи». Но что мы видим сейчас? ЦСКА выдал несколько ярких матчей, однако теперь забуксовал. Были откровенно провальные игры — и по результату, и по содержанию футбола. Армейцы потеряли очки там, где не имели права этого делать. Упустили победу над «Оренбургом», дома проиграли «Нижнему Новгороду». Уступили явному аутсайдеру — «Торпедо». Причем как в чемпионате, так и в Кубке.

Сейчас команда на пятом месте, в семи очках от идущего вторым «Спартака». И у меня возникает вопрос: а чем Федотов лучше Алексея Березуцкого? Зачем нужна была эта перестановка? Почему бы не дать время молодому, перспективному специалисту, который стал легендой клуба? В чем разница? Почему бы не сыграть вдолгую? Я правда не нахожу ответы на эти вопросы...

Сегодня мы не играем в еврокубках, а значит, не имеет значения, какое место ты занимаешь — второе или пятое. Тогда почему бы не дать шанс молодому тренеру, который бы набрался опыта и сплотил всех? В перспективе мы могли получить топового российского специалиста. В общем, считаю, надо было убедить Березуцкого остаться. Надо было дать ему возможность сформировать команду, костяк, контролировать трансферы, чтобы в дальнейшем ЦСКА смог добиваться высоких результатов как на внутренней арене, так и в еврокубках, когда нас туда допустят.

ЦСКА после 17 туров РПЛ занимает пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.