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15 ноября, 20:35

Габулов о работе Федотова в ЦСКА: «Нужно было оставлять Березуцкого»

Габулов не видит перспектив у ЦСКА при тренерском штабе Федотова
Отдел футбола «СЭ»
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов не видит перспектив у команды при тренерском штабе Владимира Федотова.

— ЦСКА в дерби уступил «Динамо» (1:2). И здесь я бы хотел несколько слов сказать о масштабном, глобальном. Не разделял и не разделяю восторженных откликов о работе главного тренера команды Владимира Федотова и его штаба. Да, он показал хороший результат с «Сочи». Но что мы видим сейчас? ЦСКА выдал несколько ярких матчей, однако теперь забуксовал. Были откровенно провальные игры — и по результату, и по содержанию футбола. Армейцы потеряли очки там, где не имели права этого делать. Упустили победу над «Оренбургом», дома проиграли «Нижнему Новгороду». Уступили явному аутсайдеру — «Торпедо». Причем как в чемпионате, так и в Кубке.

Сейчас команда на пятом месте, в семи очках от идущего вторым «Спартака». И у меня возникает вопрос: а чем Федотов лучше Алексея Березуцкого? Зачем нужна была эта перестановка? Почему бы не дать время молодому, перспективному специалисту, который стал легендой клуба? В чем разница? Почему бы не сыграть вдолгую? Я правда не нахожу ответы на эти вопросы...

Сегодня мы не играем в еврокубках, а значит, не имеет значения, какое место ты занимаешь — второе или пятое. Тогда почему бы не дать шанс молодому тренеру, который бы набрался опыта и сплотил всех? В перспективе мы могли получить топового российского специалиста. В общем, считаю, надо было убедить Березуцкого остаться. Надо было дать ему возможность сформировать команду, костяк, контролировать трансферы, чтобы в дальнейшем ЦСКА смог добиваться высоких результатов как на внутренней арене, так и в еврокубках, когда нас туда допустят.

ЦСКА после 17 туров РПЛ занимает пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

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Владимир Габулов
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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