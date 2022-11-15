Габулов о работе Федотова в ЦСКА: «Нужно было оставлять Березуцкого»
Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов не видит перспектив у команды при тренерском штабе Владимира Федотова.
— ЦСКА в дерби уступил «Динамо» (1:2). И здесь я бы хотел несколько слов сказать о масштабном, глобальном. Не разделял и не разделяю восторженных откликов о работе главного тренера команды Владимира Федотова и его штаба. Да, он показал хороший результат с «Сочи». Но что мы видим сейчас? ЦСКА выдал несколько ярких матчей, однако теперь забуксовал. Были откровенно провальные игры — и по результату, и по содержанию футбола. Армейцы потеряли очки там, где не имели права этого делать. Упустили победу над «Оренбургом», дома проиграли «Нижнему Новгороду». Уступили явному аутсайдеру — «Торпедо». Причем как в чемпионате, так и в Кубке.
Сейчас команда на пятом месте, в семи очках от идущего вторым «Спартака». И у меня возникает вопрос: а чем Федотов лучше Алексея Березуцкого? Зачем нужна была эта перестановка? Почему бы не дать время молодому, перспективному специалисту, который стал легендой клуба? В чем разница? Почему бы не сыграть вдолгую? Я правда не нахожу ответы на эти вопросы...
Сегодня мы не играем в еврокубках, а значит, не имеет значения, какое место ты занимаешь — второе или пятое. Тогда почему бы не дать шанс молодому тренеру, который бы набрался опыта и сплотил всех? В перспективе мы могли получить топового российского специалиста. В общем, считаю, надо было убедить Березуцкого остаться. Надо было дать ему возможность сформировать команду, костяк, контролировать трансферы, чтобы в дальнейшем ЦСКА смог добиваться высоких результатов как на внутренней арене, так и в еврокубках, когда нас туда допустят.
ЦСКА после 17 туров РПЛ занимает пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2